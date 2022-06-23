На игле: в Сеть попало страшное видео с Кудрявцевой

Кудрявцева никак не прокомментировала попавший в Сеть жуткий ролик с ее участием. Впрочем, для ведущей подобные процедуры стали, по всей видимости, в порядке вещей.

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Давно не секрет, что у Леры большие проблемы со здоровьем. Еще несколько лет назад звезда экрана начала жаловаться на боли в спине. Вскоре выяснилось, что Кудрявцева страдает от грыжи позвоночника.

С тех пор телеведущую периодически мучают резкие приступы приступы. Из-за этого Лере постоянно приходится быть начеку, и чуть что сразу же обращаться к врачам. Так, примеру, несколько месяцев назад Кудрявцева посреди ночи сорвалась в больницу, чем изрядно напугала верных поклонников. Спасают звезду отечественного телевидения неврологи.

Так, одной из процедур, необходимых Лере, стали банки, после которых обычно остаются огромные следы на спине. Но здоровье для Кудрявцевой важнее, чем красота или сиюминутный комфорт. Поэтому время от времени телеведущая также ходит на иглоукалывание.