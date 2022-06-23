Стало известно о наследстве Пьера Нарцисса

Певец Пьер Нарцисс оставил после себя квартиру в Москве, а также, по неподтвержденным данным, виллу в Санта-Монике. Информацию о наследстве умершего артиста раскрыло издание «Вокруг ТВ».

Фото: lenta.ru lenta.ru

Квартиру в Москве Нарцисс приобрел несколько лет назад в браке с певицей Валерией Калачевой, с которой развелся в 2017 году. Позже певец отремонтировал объект в классическом стиле.

Особняк в Санта-Монике артисту нашли для съемок клипа, а после их окончания он якобы решил приобрести его. Некоторые коллеги Нарцисса предполагали, что разговоры о приобретении особняка были пиар-ходом для привлечения внимания к клипу. Общая стоимость имущества скончавшегося артиста в данный момент остается неизвестной.

Помимо недвижимости, наследством считаются и исключительные права на песни, которые написал Пьер Нарцисс. Претендовать на них и на объекты недвижимости смогут 16-летняя дочь артиста, его бывшая жена, а также родители.