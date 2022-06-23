«Дойная корова»: что говорил Саша Стоун о Вале Карнавал

Кажется, в шоу-бизнесе намечается новый скандал: все дело в том, что у пользователей возникли сомнения в искренности отношений Саши Стоуна и Вали Карнавал. Что случилось между звездами, читайте в материале «Рамблера».

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Недавно блогер Ксения Хоффман стала гостьей шоу «ДаДа-НетНет», где поделилась «инсайдерской» информацией о Саше Стоуне. Оказывается, что она общалась с бывшей девушкой блогера. Экс-возлюбленная Стоуна рассказала нелицеприятные вещи о нем. Перед отъездом блогера на съемки «Звезды в Африке» они с Сашей все еще встречались, и девушка начала ревновать его к Вале Карнавал, на что тот успокоил свою избранницу, сказав: «Она (Валя Карнавал) жирная, страшная. Я ее в жизни видел, поверь мне на слово. Она дойная корова».

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Также Хоффман высказала свое мнение о романе Вали и Саши. Девушка считает, что он «хайпится на отношениях с Карнавал». Такое заявление Ксении мгновенно разлетелось по социальным сетям. Саша Стоун отмалчиваться не стал и записал видео-ответ:

«Я думаю многие видели это интервью. Для хейтеров, для злых людей, которые желают нам зла, я хочу сказать одно — у меня самая прекрасная, самая красивая и самая любимая будущая жена, и никому я не дам залезть в наши отношения и что-то испортить»,

— заявил блогер.

Также Стоун высказался на эту тему в Telegram-канале. Блогер посоветовал подписчикам «не верить во все, что им говорят».

«Обиженные люди будут говорить и делать все возможное, чтобы задеть или как-то обидеть. Но для меня самое главное сейчас, чтобы Валюшка была спокойна и счастлива».