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1 час назад

Бузова снялась в бикини и возмутила фанатов своей позой

Lenta.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова снялась в бикини во время поездки в Южную Африку и возмутила фанатов своей позой. Соответствующие кадры появились в ее соцсети.

Бузова снялась в бикини и возмутила фанатов своей позой
Фото: соцсетисоцсети

На размещенных снимках звезда запечатлена в купальнике желтого оттенка с черным узором в виде цветов, повернувшись спиной к камере. Знаменитость уложила волосы в высокий хвост, сплетенный из двух жгутов, который доходил до середины спины. При этом на одном фото она подняла руки вверх, на другом — положила их на ягодицы.

соцсети

«В ЮАР сейчас зима и вечером может быть даже семь градусов. Я уже на опыте и в этот раз взяла с собой не только купальники, но и теплые вещи с уггами», — сообщила Бузова в подписи к публикации.

Поклонники не оценили съемку телеведущей, отметив, что они устали от подобных кадров. «Все время ваша попа везде», «Оля, хватит поп уже», «Я так понимаю, без фото пятой точки ее никто не смотрит», «Я, конечно, Оленьку очень-очень люблю, но иногда после таких фото складывается впечатление, что, кроме попы, показать нечего», — комментировали они.

Ранее в июне Ольга Бузова показала лицо без косметики и удивила фанатов. 36-летняя знаменитость опубликовала несколько фото и видео со съемок нового сезона развлекательного шоу «Звезды в Африке». На кадрах певица предстала перед камерой в спортивном джемпере красного цвета, поверх которого были надеты черная жилетка и куртка. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в низкий пучок.

Звёзды,Ольга Бузова,
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