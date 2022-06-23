Певица в интервью Womanhit также рассказала о недвижимости экс-солиста «Ласкового мая» в России.

Фото: womanhit.ru womanhit.ru

Смерть 48-летнего Юрия Шатунова стала для всех настоящим потрясением. Коллеги и поклонники пытаются понять, как такое могло произойти. Певица Светлана Лазарева, которая начинала карьеру еще в конце 80-х, довольно хорошо знала Юрия Шатунова. Они частенько пересекались и даже приятельствовали. WomanHit.ru попытался выяснить, что же могло случиться с довольно молодым еще человеком, которого в свое время знала вся страна.

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- Светлана, когда вы виделись с Юрием в последний раз?

- В прошлом году. Не могу сказать, что мы были близкими друзьями, которые звонят друг другу с утра до вечера, но когда мы встречались, общались, разговаривали. Ну так, как обычно это делают артисты. Он рассказывал, как жил в Германии. Знаю, что жил он там хорошо, женился на девушке русского происхождения. У него там была своя шикарная студия, он много гастролировал- отбоя от концертов не было. Там же очень большое население русских. Как раз возрастные поклонники, которые выросли с вместе с ним. Он и корпоративы работал, и сольные, и в Россию приезжал, был востребованным артистом, его хотели видеть везде. Он всегда круто звучал и всегда мне нравился.

- Для многих стало потрясением, что у него случился инфаркт в таком возрасте. Он никогда не говорил о своих проблемах со здоровьем?

- Нет, конечно. Вы знаете, это было бы очень нелепо, если бы при встрече он жаловался на здоровье. Я же при встрече с коллегами не рассказываю, что у меня и где болит. Обычно на вопрос «Как дела» он отвечал: «Да все хорошо».

- Как вы думаете, что могло послужить причиной инфаркта?

- Все эти проблемы с песнями наложили отпечаток, конечно. Он очень переживал из-за автора песен Сергея Кузнецова, который когда-то собрал детей в этом детском доме и который написал эти песни. И ведь в какой нищете жил- совершенно больной, ненужный человек. Как-то несправедливо было.

Кроме того, Юрий рассказывал как-то, что у него мама умерла рано от сердца. Именно так он и попал в детский дом. По-моему, у него и отца были проблемы с сердцем, хотя про него он мало говорил. Я его однажды спросила, почему он попал в детский дом, и он рассказал, что его отдали, потому что мама ушла из жизни довольно рано, лет в 30.

- Вы не знаете по какой причине он приехал в Россию на этот раз?