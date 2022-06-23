В сети переживают за сына Тимати и Решетовой

Известный рэпер Тимур Юнусов и модель Анастасия Решетова встречались около 5 лет, причем отношения молодые люди начали, когда девушка Тимати Алена Шишкова находилась в положении. У пары появился совместный сын Ратмир в октябре 2019 года, а уже осенью 2020 они расстались. Несмотря на расставание, Тимати ребенка любит, помогает финансово его матери, проводит с малышом время и забирает к себе, в том числе, на отдых.

Фото: Клео.ру Клео.ру

Настя же активно занимается своей карьерой и часто летает то по работе, то на отдых за границу. При этом сын частенько остается в столице, так как постоянно брать с собой малыша Решетова не может, боясь за его физическое и психологическое здоровье.

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Недавно Решетова улетела на отдых в Турцию, а подписчикам, особо обеспокоенным судьбой ее ребенка, написала, что передала наследника на попечение отцу. И все бы ничего, да выяснилось, что Тимур и сам в данный момент находится на курорте с очередной возлюбленной, моделью Валентиной Ивановой. Причем, рэпер совершенно не скрывает этого – активно делится фотографиями и видео с отдыха, на которых нередко присутствует и длинноногая красотка Валя.

К слову, девушки Тимура так похожи друг на друга, что в сети уже смеются, что рэпер с ними отнюдь не встречается, а продвигает. Мол, пока очередная избранница у всех на слуху, она набирает подписчиков и ведет свою соцсеть, зарабатывая потом приличные деньги. Тем более, что после «рассекречивания отношений», Валю, к примеру, начали приглашать на съемки рекламных роликов, а до этого о девушке никто и не знал.

Сопоставив информацию о том, что родители Ратмира отправились на отдых, пользователи сделали вывод: маленький сын Тимати остался в Москве и без мамы, и без папы. К слову, бабушки – Симоны Юнусовой, в данный момент в Москве тоже нет, поэтому о малыше заботятся абсолютно посторонние люди. Симона сейчас находится в Сочи вместе с любимой внучкой Алисой (от Алены Шишковой) на танцевальном фестивале.

«Кто с ребенком сейчас? Толпа нянь?», «Почему 2-летний малыш остался в Москве без мамы, папы и даже бабушки?», «Мать-кукушка, лишь бы самой отдохнуть», «Не жалко ребенка?», - вопрошают озадаченные фалловеры.