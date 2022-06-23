Татьяна Навка похвасталась точеной фигурой в легинсах

Татьяна Навка похвасталась отличной спортивной формой и точеной фигурой во время активной утренней аутдор-тренировки. 47-летняя фигуристка раскрыла, что один из секретов подтянутых бедер и рельефного пресса — в интервальных тренировках и кроссфите.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Для спортивного утра олимпийская чемпионка выбрала легинсы, выгодно подчеркивающие стройность ног, футболку цвета неба и кроссовки в тон. Перед подписчиками она предстала с простым пучком на голове и без капли макияжа.

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Поклонникам Навка порекомендовала начинать день с зарядки и позитивной музыки, что, по ее словам, поможет взбодриться, а в качестве приятного бонуса обрести подтянутое тело.