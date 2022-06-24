Волочкова призналась, что затаила обиду на Лазарева

Анастасия Волочкова рассказала, почему ее отношение к Сергею Лазареву изменилось в худшую сторону. Балерина затаила обиду, узнав, что по его просьбе ее вырезали из эфира популярного ток-шоу, сообщает «ОСН».
В 2019 году Анастасия Волочкова была гостьей ток-шоу Андрея Малахова, посвященного участию Сергея Лазарева в «Евровидении». Согласно сценарию, балерина должна была выпрыгнуть из белого рояля, установленного в центре студии. Сценку отсняли, но в эфире телеканала ее не показали. Как и саму Волочкову.
Балерина долгое время думала, что такое решение принял Филипп Киркоров. И была удивлена поступку коллеги.
«Хотя Киркорову я первая протянула руку, когда все от него отвернулись. В заблуждении была, что это не он меня оградил от присутствия в эфире, а именно Сергей… Когда я узнала, что это Лазарев, — стыдно за него стало», — призналась балерина.
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