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2 часа назад

Волочкова призналась, что затаила обиду на Сергея Лазарева

Мира Маркина

Анастасия Волочкова рассказала, почему ее отношение к Сергею Лазареву изменилось в худшую сторону. Балерина затаила обиду, узнав, что по его просьбе ее вырезали из эфира популярного ток-шоу, сообщает «ОСН».

Волочкова призналась, что затаила обиду на Лазарева
Фото: t.me/volochkova_anastasiyat.me/volochkova_anastasiya

В 2019 году Анастасия Волочкова была гостьей ток-шоу Андрея Малахова, посвященного участию Сергея Лазарева в «Евровидении». Согласно сценарию, балерина должна была выпрыгнуть из белого рояля, установленного в центре студии. Сценку отсняли, но в эфире телеканала ее не показали. Как и саму Волочкову.

Балерина долгое время думала, что такое решение принял Филипп Киркоров. И была удивлена поступку коллеги.

«Хотя Киркорову я первая протянула руку, когда все от него отвернулись. В заблуждении была, что это не он меня оградил от присутствия в эфире, а именно Сергей… Когда я узнала, что это Лазарев, — стыдно за него стало», — призналась балерина.

Ранее «Рамблер» писал о том, как Волочкова осадила Беркову.

Звёзды,Сергей Лазарев,Андрей Малахов,Филипп Киркоров,Анастасия Волочкова,
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