«Продался за 45 млн рублей»

Тимати отдыхает на греческом острове Миконос с моделью Валентиной Ивановой. Однако поклонники в искренность их чувств не верят и считают, что роман – фейк.
«После разрыва с Решетовой музыкант строит отношения с девушками сугубо с целью обогащения. И за роман с Валентиной ему полагается 45 млн рублей»,
– передает Teleprogramma.pro.
Источники СМИ уверяют, что модель платит рэперу за пиар. Год назад Юнусов тоже прилетал на Миконос, но с другой дамой сердца – Сашей Дони. Куда делать девушка, пока неясно.
Ранее «ФедералПресс» писал, что мать Тимати готова принять в семью еще одного ребенка.