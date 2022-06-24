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1 час назад

Тимати заподозрили в романе по контракту: «Продался за 45 млн рублей»

РИА "ФедералПресс"

Тимати отдыхает на греческом острове Миконос с моделью Валентиной Ивановой. Однако поклонники в искренность их чувств не верят и считают, что роман – фейк.

«Продался за 45 млн рублей»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«После разрыва с Решетовой музыкант строит отношения с девушками сугубо с целью обогащения. И за роман с Валентиной ему полагается 45 млн рублей»,

– передает Teleprogramma.pro.

Источники СМИ уверяют, что модель платит рэперу за пиар. Год назад Юнусов тоже прилетал на Миконос, но с другой дамой сердца – Сашей Дони. Куда делать девушка, пока неясно.

Ранее «ФедералПресс» писал, что мать Тимати готова принять в семью еще одного ребенка.

Звёзды,Тимати,Валентина Иванова,
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