«Продался за 45 млн рублей»

Тимати отдыхает на греческом острове Миконос с моделью Валентиной Ивановой. Однако поклонники в искренность их чувств не верят и считают, что роман – фейк.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«После разрыва с Решетовой музыкант строит отношения с девушками сугубо с целью обогащения. И за роман с Валентиной ему полагается 45 млн рублей»,

– передает Teleprogramma.pro.

Источники СМИ уверяют, что модель платит рэперу за пиар. Год назад Юнусов тоже прилетал на Миконос, но с другой дамой сердца – Сашей Дони. Куда делать девушка, пока неясно.