Женщины, которые разрушили карьеру знаменитых мужчин

Репутация для известного человека важна не меньше, чем всенародное признание и заветные статуэтки. Ведь порой один скандал может поставить крест даже на самой успешной карьере.

Фото: White House Photograph Office White House Photograph Office

Подробнее о звездных мужчинах, чья карьера пошла под откос из-за женщин – в материале "Рамблера".

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Билл Клинтон и Моника Левински

Запретные отношения президента США и сотрудницы Белого дома по вопросам законодательства начались в 1995 году. Возможно, их роман так и остался бы в тайне, если бы Левински не рассказала о нем подруге. Приятельница Моники записывала разговоры любовников, а после обнародовала записи.

Так общественность узнала, что за два года отношений у Билла и Моники случилось по меньшей мере девять сексуальных контактов. На момент скандала президент уже долгое время был в браке с Хиллари Клинтон, поэтому на суде он пытался всячески отрицать связь с Левински.

Однако бывшая любовница не стала ему подыгрывать и предоставила суду платье, на котором остались следы спермы Клинтона.

Скандал крайне негативно отразился на репутации президента – после случившегося его карьера резко пошла на спад.

Мел Гибсон и Оксана Григорьева

Российская пианистка прославилась за рубежом не столько за счет своих музыкальных способностей, сколько благодаря громким романам. В середине 90-х Григорьева родила сына от актера Тимоти Далтона, а после расставания с ним россиянка соблазнила Мела Гибсона. К слову, ради Оксаны актер ушел от жены Робин Мур и оставил семерых детей.

В 2009 году россиянка родила Гибсону дочь Люсию, но меньше чем через год пара объявила о расставании. По словам Оксаны, ей пришлось уйти от Гибсона из-за его жестокого обращения к ней: пианистка призналась, что актер унижал и избивал ее. Чтобы больше никогда не встречаться с экс-супругом, Григорьева через суд добилась того, чтобы ее вместе с дочерью оградили от Мела.

Масла в огонь подлила запись телефонного разговора, в ходе которого Гибсон оскорблял мать своей дочери и называл ее "свиньей". Пианистке удалось отсудить у экс-супруга 750 тысяч долларов. После скандала Гибсону больше не предлагали крупных ролей в Голливуде.

Кристен Стюарт и Руперт Сандерс

Звезда "Сумерек" познакомилась с будущим любовником на съемках картины "Белоснежка и охотник" – Сандерс выступал режиссером фильма. В ходе работы коллеги все чаще начали "прорабатывать дубли" наедине, но другие работники съемочной площадки даже не подозревали, что все дело в романтических отношениях между Кристен и Рупертом.

Пикантности истории добавляло то, что и актриса, и режиссер состояли в других отношениях. Стюарт встречалась с Робертом Паттинсоном, а Сандерс был женат на модели Либерти Росс. Роман звезд рассекретили таблоиды: папарацци сфотографировали Кристен и Руперта во время любовных объятий, и на следующий день снимки стали достоянием всего мира.