Asti рассказала об отношении к критике за "пухлые щечки"

"Когда на студии мой [сенсей] гоняет меня и заставляет перепевать одно и то же слово, пока не спою его как надо — я молча это делаю, так как это мне же во благо. А когда пишут "ноготочки_краснодар", которым дай только повод вывалить яд — уже не реагирую",