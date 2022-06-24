Asti рассказала об отношении к критике за "пухлые щечки"

Певица Анна Asti в интервью с изданием StarHit рассказала, как реагирует на критику и негатив со стороны недоброжелателей в сети.
"Раньше корила себя много раз и за второй подбородок, и за лишнюю пару килограммов, и за пухлые щечки. Абстрагироваться можно, лишь поняв, что счастливые и красивые люди никогда не напишут другому человеку неприятности и никогда открыто не будут критиковать твою внешность",
— объяснила исполнительница.
Также она считает, что люди переносят свои комплексы на других.
"Когда на студии мой [сенсей] гоняет меня и заставляет перепевать одно и то же слово, пока не спою его как надо — я молча это делаю, так как это мне же во благо. А когда пишут "ноготочки_краснодар", которым дай только повод вывалить яд — уже не реагирую",
— добавила Asti.
Звезда считает, что большинство ее подписчиков — "адекватные и классные" и уважают других людей.