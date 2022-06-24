Собчак обвинили в мошенничестве, она ответила

Ксения Собчак оказалась в центре скандала: журналистку и ее команду обвинили в мошенничестве. Что случилось, читайте в материале «Рамблера».
Покупатели марафона «Метод Собчак», заплатившие за образовательный курс от 300 до 600 тысяч рублей, написали заявление в Следственный комитет с просьбой организовать проверку. VIP-клиенты утверждают, что журналистка и ее команда не выполнили того, что должно было входить в программу. По их словам, в программе курса было заявлено, что они смогут попасть на стажировку к Ксении, а также взять у нее интервью для своего портфолио, однако такой возможности им не предоставили.
Собчак решила не отмалчиваться: звезда заявила, что была готова к подобным нападкам в свой адрес:
«У больших рыб всегда должны быть большие неприятности. Когда ты маленький и никому не известный игрок на рынке онлайн-курсов, ты можешь вытворять что угодно, и тебе все сойдет с рук. Но как только Собчак решает заниматься серьезным образованием, ждите заказухи на каждом углу».
По словам Собчак, еще до начала курса она знала, что столкнется с недовольными клиентами, которые попытаются испортить ее репутацию.
«Когда мы открыли продажи, моя команда сообщила мне, что три человека, оплатившие ВИП-пакет, объединились, чтобы «разоблачить» мой курс. Я спросила, что разоблачать, ведь курс еще не начался. Они сказали, что всегда найдут, что разоблачать у Собчак. В итоге разоблачить не удалось, но можно уже создать мифическую группу «недовольных»,
— написала она в социальных сетях.
Ксения отдельно подчеркнула, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует дальше заниматься образовательными программами.
«Я пришла в образование надолго. Я буду делать курсы, образовательный туризм, клуб и свой собственный институт, и мы всегда будем возвращать деньги студентам в рамках договора (пожалуйста, читайте его), потому что, еще раз повторяю, я пришла в образование надолго…»,
— отметила телеведущая.