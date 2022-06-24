Собчак обвинили в мошенничестве, она ответила

Покупатели марафона «Метод Собчак», заплатившие за образовательный курс от 300 до 600 тысяч рублей, написали заявление в Следственный комитет с просьбой организовать проверку. VIP-клиенты утверждают, что журналистка и ее команда не выполнили того, что должно было входить в программу. По их словам, в программе курса было заявлено, что они смогут попасть на стажировку к Ксении, а также взять у нее интервью для своего портфолио, однако такой возможности им не предоставили.