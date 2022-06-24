Лещенко признался, что не дарит жене подарки

Российский певец Лев Лещенко рассказал, что не дарит подарки своей жене Ирине на популярные праздники. В этом он признался в беседе с PROZvezd.

Артист не делает сюрпризов на празднике супруге, потому что это «банально».

«Я своей супруге подарки к праздникам специально не дарю. Обычно делаю это по каким-то душевным своим порывам. Захотелось – пошел и купил. А подарки к 8 Марта, Новому году, дню рождения – так банально», — рассказал Лещенко.

Артист отмети, что использует "традиционный метод". чтобы поздравить жену с праздниками: приносит завтрак с кофе в постель и дарит цвет. Лещенко считает, что любящий мужчина должен вести себя с супругой именно так.

Он также рассказал, что с удовольствием тратит деньги на одежду. Певец каждую весну разгружает свой гардероб, отдавая вещи знакомым и друзьям.

«Я, например, каждую весну подхожу к гардеробу, собираю ненужное, приношу к себе в офис и раздаю бесплатно. Все мои ребята об этом знают и ждут, когда Лев Валерьянович принесет новую порцию одежды», — рассказал артист.