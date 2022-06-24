Бывшая жена Шварценеггера отсудила половину его состояния

Развод актера Арнольда Шварценеггера и его супруги Марии Швайер продолжался целое десятилетие, и, наконец, судебные разбирательства закончились.

Расторжение звездного брака так затянулось из-за вопросов при разделе совместно нажитого имущества, стоимость которого достигла к моменту развода 400 миллионов долларов.

Теперь суд постановил, что женщина должна получить половину доходов Шварценеггера и его пенсионные накопления. Таким образом, Мария Швайер получит половину всех денег, которые актер заработал за их совместную жизнь.

Мария подала на развод в 2011 году, узнав, что звездный муж изменяет ей с домработницей. Причем женщина, с которой Арнольд изменял супруге, даже родила ему сына. Позже актер сильно раскаивался и просил прощения у Марии, признаваясь, что роман на стороне стал самой большой ошибкой в его жизни.