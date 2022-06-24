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1 час назад

Бывшая жена Шварценеггера отсудила половину его состояния

Диана Товсепова

Развод актера Арнольда Шварценеггера и его супруги Марии Швайер продолжался целое десятилетие, и, наконец, судебные разбирательства закончились.

Бывшая жена Шварценеггера отсудила половину его состояния
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Расторжение звездного брака так затянулось из-за вопросов при разделе совместно нажитого имущества, стоимость которого достигла к моменту развода 400 миллионов долларов.

Теперь суд постановил, что женщина должна получить половину доходов Шварценеггера и его пенсионные накопления. Таким образом, Мария Швайер получит половину всех денег, которые актер заработал за их совместную жизнь.

Мария подала на развод в 2011 году, узнав, что звездный муж изменяет ей с домработницей. Причем женщина, с которой Арнольд изменял супруге, даже родила ему сына. Позже актер сильно раскаивался и просил прощения у Марии, признаваясь, что роман на стороне стал самой большой ошибкой в его жизни.

Ранее мы писали о том, что Лев Лещенко не дарит жене подарков на праздники.

Звёзды,Лев Лещенко,Арнольд Шварценеггер,
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