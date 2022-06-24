Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
31 минуту назад

СМИ: Климова воссоединилась с бывшим мужем

Диана Товсепова

44-летняя российская актриса Екатерина Климова, возможно, снова сошлась с экс-супругом, актером Гелой Месхи.

СМИ: Климова воссоединилась с бывшим мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на близких друзей пары. Так, по словам знакомой бывших супругов, Екатерина и Гела во время пандемии снова сблизились, потому как 36-летний актер часто навещал дочь Беллу.

«Возможно, они вновь будут мужем и женой. По-моему, они по-прежнему любят друг друга», – считает собеседница издания.

По ее словам, мужчина «все пересмотрел и переоценил», а также «повзрослел и стал настоящим мужчиной».

Эти слова подтверждают и друзья актрисы, отмечающие, что Екатерина и Гела почти живут вместе.

«Насколько всерьез они готовы снова к семейной жизни, пока не говорят. Месхи не перестает говорить ей о любви. Катя тоже его не разлюбила», – цитирует издание знакомых актрисы.

Напомним, Климова была замужем трижды и воспитывает четверых детей. С Месхи она развелась в 2019-м, после трех лет брака.

Ранее мы писали о том, что Лещенко не дарит жене подарков.

Звёзды,Гела Месхи,Екатерина Климова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители