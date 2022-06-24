СМИ: Климова воссоединилась с бывшим мужем

44-летняя российская актриса Екатерина Климова, возможно, снова сошлась с экс-супругом, актером Гелой Месхи.

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Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на близких друзей пары. Так, по словам знакомой бывших супругов, Екатерина и Гела во время пандемии снова сблизились, потому как 36-летний актер часто навещал дочь Беллу.

«Возможно, они вновь будут мужем и женой. По-моему, они по-прежнему любят друг друга», – считает собеседница издания.

По ее словам, мужчина «все пересмотрел и переоценил», а также «повзрослел и стал настоящим мужчиной».

Эти слова подтверждают и друзья актрисы, отмечающие, что Екатерина и Гела почти живут вместе.

«Насколько всерьез они готовы снова к семейной жизни, пока не говорят. Месхи не перестает говорить ей о любви. Катя тоже его не разлюбила», – цитирует издание знакомых актрисы.

Напомним, Климова была замужем трижды и воспитывает четверых детей. С Месхи она развелась в 2019-м, после трех лет брака.