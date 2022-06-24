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3 часа назад

Шэрон Стоун призналась, что потеряла девятерых детей

Диана Товсепова

64-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала о личной трагедии в соцсетях.

Шэрон Стоун призналась, что потеряла девятерых детей
Фото: Кадр из фильма "Основной инстинкт"Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Звезда просто оставила комментарий под постом популярного издания People в социальных сетях. В публикации говорилось о том, что у танцовщицы Петы Мургатройд случился выкидыш.

«У женщин нет специального форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девятерых детей в результате выкидыша», — призналась звезда.

Главная блондинка Голливуда добавила, что это не мелочь, ни физически, ни эмоционально.

«Но мы вынуждены переносить это в одиночестве, втайне и с каким-то чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сострадание, сочувствие и исцеление, в которых мы так нуждаемся. Женское здоровье и благополучие, оставленные на попечение мужской идеологии, стали слабыми и жестоко угнетаются», — отметила звезда.

Сейчас Шэрон Стоун воспитывает троих приемных сыновей.

Ранее мы писали о том, что жене Константина Ивлева ставили диагноз бесплодие.

Звёзды,Константин Ивлев,Шэрон Стоун,
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