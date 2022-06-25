Дочь Заворотнюк поправилась на 10 кг после отдыха в Турции

26-летняя дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о том, что поправилась на 10 кг. Своей проблемой девушка поделилась с подписчиками в социальных сетях.
По возвращении из отдыха в Турции Анна Заворотнюк обнаружила, что заметно набрала в весе.
"Я как-то взяла и незаметно поправилась на 10 кг! Но мне все говорят, что так лучше. Не знаю, если честно, успокаивают ли они меня, — призналась она. — А как набрала? Я просто очень хорошо ем! Первое, второе, третье и компот, вот и весь секрет".
По словам Анны, она недовольна своей внешностью, а близкие твердят обратное.
"Интересно честное мнение, потому что я считаю, что ме надо худеть, а вокруг все говорят, что так хорошо, и я не понимаю уже, где правда",
— обратилась она к подписчикам.
Большинство фолловеров девушки отметили, что ей лучше быть "пышкой", а один из них вовсе написал ей: "Вы же не пышка. А наоборот сейчас стали пушка".