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49 минут назад

Дочь Заворотнюк поправилась на 10 кг после отдыха в Турции

Газета.Ru

26-летняя дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о том, что поправилась на 10 кг. Своей проблемой девушка поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Дочь Заворотнюк поправилась на 10 кг после отдыха в Турции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По возвращении из отдыха в Турции Анна Заворотнюк обнаружила, что заметно набрала в весе.

"Я как-то взяла и незаметно поправилась на 10 кг! Но мне все говорят, что так лучше. Не знаю, если честно, успокаивают ли они меня, — призналась она. — А как набрала? Я просто очень хорошо ем! Первое, второе, третье и компот, вот и весь секрет".

По словам Анны, она недовольна своей внешностью, а близкие твердят обратное.

"Интересно честное мнение, потому что я считаю, что ме надо худеть, а вокруг все говорят, что так хорошо, и я не понимаю уже, где правда",

— обратилась она к подписчикам.

Большинство фолловеров девушки отметили, что ей лучше быть "пышкой", а один из них вовсе написал ей: "Вы же не пышка. А наоборот сейчас стали пушка".

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