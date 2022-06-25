Дочь Заворотнюк поправилась на 10 кг после отдыха в Турции

"Я как-то взяла и незаметно поправилась на 10 кг! Но мне все говорят, что так лучше. Не знаю, если честно, успокаивают ли они меня, — призналась она. — А как набрала? Я просто очень хорошо ем! Первое, второе, третье и компот, вот и весь секрет".