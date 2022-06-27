Уронившая МакSим поклонница принесла извинения

Концерт в Екатеринбурге запомнится МакSим надолго. Во время выступления певицы на сцену выбежала ее поклонница и чуть не сорвала номер, уронив артистку.В сети активно обсуждается происшествие, случившееся с МакSим во время выступления на сцене Екатеринбурга. Когда артистка исполняла хит «Мой рай», на сцену выбежала женщина и полезла к МакSим обниматься.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Фанатку тут же схватил охранник и попытался убрать со сцены, но та крепко держала МакSим за руку и в результате потащила за собой. МакSим не удержавшись на ногах упала и ненадолго перестала петь. Вскоре знаменитость нагнала музыку и концерт продолжился, но случай теперь активно обсуждают в сети.

В официальном аккаунте МакSим в социальных сетях появилась лишь скупая заметка о случившемся, в которой поклонницу певицы называют «безумной фанаткой». И ничего более. Конечно, журналисты нашли нарушительницу порядка и узнали, что девушка давняя поклонница творчества МакSим и выбежав на сцену хотела лишь обнять певицу и попросить у нее автограф, но что-то пошло не так.

Теперь поклоннице ужасно неловко и она, пользуясь случаем, принесла певице свои извинения. Впрочем, многие интернет-пользователи встали на защиту чуть не сорвавшей концерт меломанки и теперь задаются вопросом, почему в отличие от своих западных коллег, да и многих российских звезд, МакSим не обняла поклонницу и та бы с миром ушла сама.

Конечно, мнения по этому поводу разделились и пока одни гадают, почему артистка так холодно отнеслась к своей фанатке, другие называют жительницу Екатеринбурга не совсем адекватным человеком. Какого-либо личного комментария от самой звезды пока не было.