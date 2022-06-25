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1 час назад

Ким Кардашьян объяснила причины раннего подъема утром

Lenta.ru

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян объяснила причины раннего подъема каждое утро. На эту тему она высказалась в интервью изданию People.

Ким Кардашьян объяснила причины раннего подъема утром
Фото: Lenta.ruLenta.ru

41-летняя знаменитость рассказала журналистам о своей каждодневной рутине. По словам модели, она встает в 5:30 утра, после чего с 6 до 7 утра проводит тренировку, чтобы успеть позаниматься спортом до пробуждения детей. Известно, что Кардашьян воспитывает Норт (North), Сейнта (Saint), Чикаго (Chicago) и Псалма (Psalm).

Собеседница People призналась, что самостоятельно отвозит детей в школу.

«Потом у меня есть совсем немного времени для себя. Я слушаю любимую музыку и это очень помогает мне настроиться на день», — уточнила предпринимательница и добавила, что в течении дня у нее нет времени на уединение с самой собой. «Но хаос — это тоже красота»,

— заключила она.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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