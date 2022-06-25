Ким Кардашьян объяснила причины раннего подъема утром

«Потом у меня есть совсем немного времени для себя. Я слушаю любимую музыку и это очень помогает мне настроиться на день», — уточнила предпринимательница и добавила, что в течении дня у нее нет времени на уединение с самой собой. «Но хаос — это тоже красота»,