Что случилось с Заворотнюк за время отдыха в Турции

Красавица, оказывается, наслаждалась на курорте не только морем и солнцем.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня», похоже, ни в чем себе не отказывает. 26-летняя Анна то и дело хвастает в соцсетях своими обновками и репортажами из разных уголков планеты. И извещает подписчиков Заворотнюк-младшая о шопинге и путешествиях намного чаще, чем о состоянии тяжелобольной матери.

Недавно девушка показывала, как отдыхает в одной из дорогих подмосковных гостиниц, и вскоре умчалась загорать на Эгейское побережье Турции. Анна выложила в личном микроблоге фотографии с пляжа, и все ее подписчики смогли увидеть, какая татуировка скрывается в ее интимной зоне.

Купальник приоткрыл надпись из трех строк на правом бедре красотки Анны, которая работает моделью и тщательно следит за собственной внешностью. Неудивительно, что настоящим шоком для дочери Анастасии Заворотнюк стала резкая прибавка в весе.

Наследница знаменитой актрисы, которая впервые за долгое время показала фото онкобольной матери, после отпуска встала на весы и обомлела.

«Я незаметно поправилась на 10 килограммов. Мне все говорят, что так лучше. Не знаю, если честно, успокаивают ли они меня. А как набрала? Я просто очень хорошо ем. Первое, второе, третье и компот. Вот и весь секрет»,

— призналась девушка своим фолловерам.