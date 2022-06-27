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1 час назад

«Незаметно поправилась»: что случилось с Заворотнюк за время отдыха в Турции

Экспресс газета

Красавица, оказывается, наслаждалась на курорте не только морем и солнцем.

Что случилось с Заворотнюк за время отдыха в Турции
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня», похоже, ни в чем себе не отказывает. 26-летняя Анна то и дело хвастает в соцсетях своими обновками и репортажами из разных уголков планеты. И извещает подписчиков Заворотнюк-младшая о шопинге и путешествиях намного чаще, чем о состоянии тяжелобольной матери.

Недавно девушка показывала, как отдыхает в одной из дорогих подмосковных гостиниц, и вскоре умчалась загорать на Эгейское побережье Турции. Анна выложила в личном микроблоге фотографии с пляжа, и все ее подписчики смогли увидеть, какая татуировка скрывается в ее интимной зоне.

Купальник приоткрыл надпись из трех строк на правом бедре красотки Анны, которая работает моделью и тщательно следит за собственной внешностью. Неудивительно, что настоящим шоком для дочери Анастасии Заворотнюк стала резкая прибавка в весе.

Наследница знаменитой актрисы, которая впервые за долгое время показала фото онкобольной матери, после отпуска встала на весы и обомлела.

«Я незаметно поправилась на 10 килограммов. Мне все говорят, что так лучше. Не знаю, если честно, успокаивают ли они меня. А как набрала? Я просто очень хорошо ем. Первое, второе, третье и компот. Вот и весь секрет»,

— призналась девушка своим фолловерам.

Теперь Анна называет себя «пышечкой» и никак не может решить, возвращаться ли ей к прежним параметрам, или уже сохранить набранный вес. Ведь многие из ее окружения уверяют модель, что «лишние» килограммы ей только к лицу. Звездная дочь даже попросила подписчиков высказать свое мнение по этому поводу

Звёзды,Анастасия Заворотнюк,
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