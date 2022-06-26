Рената Литвинова раскрыла свой главный грех

Переехавшая из России во Францию актриса Рената Литвинова решила пооткровенничать со своими поклонниками. Артистка в соцсетях рассказала о своих слабостях.
Литвинова призналась, что у нее есть один главный грех. По словам звезды «Таежного романа», наиболее всего она подвержена гневу.
«Мой грех, скорее, гневаться. Ужасные последствия. Но мои близкие вообще со мною не согласны в сравнении с их гневливостью… Сталкиваюсь чаще с завистью (не из нее ли вырастает алчность — частое ко мне проявление)», — поделилась актриса.
Несмотря на то, что Литвинова выбрала для жизни Париж, она регулярно общается с соотечественниками. Правда, о планах возращения на родину, если они есть, актриса умалчивает.