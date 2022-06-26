Рената Литвинова раскрыла свой главный грех

«Мой грех, скорее, гневаться. Ужасные последствия. Но мои близкие вообще со мною не согласны в сравнении с их гневливостью… Сталкиваюсь чаще с завистью (не из нее ли вырастает алчность — частое ко мне проявление)», — поделилась актриса.