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1 час назад

Уехавшая из России Рената Литвинова раскрыла свой главный грех

Слово и Дело

Переехавшая из России во Францию актриса Рената Литвинова решила пооткровенничать со своими поклонниками. Артистка в соцсетях рассказала о своих слабостях.

Рената Литвинова раскрыла свой главный грех
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Литвинова призналась, что у нее есть один главный грех. По словам звезды «Таежного романа», наиболее всего она подвержена гневу.

«Мой грех, скорее, гневаться. Ужасные последствия. Но мои близкие вообще со мною не согласны в сравнении с их гневливостью… Сталкиваюсь чаще с завистью (не из нее ли вырастает алчность — частое ко мне проявление)», — поделилась актриса.

Несмотря на то, что Литвинова выбрала для жизни Париж, она регулярно общается с соотечественниками. Правда, о планах возращения на родину, если они есть, актриса умалчивает.

Звёзды,Рената Литвинова,
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