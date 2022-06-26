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3 часа назад

Алена Шишкова оценила новую девушку рэпера Тимати

runews24.ru

Рэпер Тимати минувшей зимой начал встречаться с новой девушкой – Валентиной Ивановой. Молодые люди пришли вместе на юбилейное шоу Филиппа Киркорова и на страницах в социальных сетях певец все чаще стал публиковать фотографии с Валентиной.

Алена Шишкова оценила новую девушку рэпера Тимати
Фото: runews24.rurunews24.ru

Многие поклонники Тимати начали подозревать, что отношения с Ивановой для певца всего лишь повод для обсуждений в СМИ и соцсетях.

Подписчики задали вопрос бывшей возлюбленной Тимати Алене Шишковой о том, как она оценивает Валентину Иванову. Модель кратко ответила, что новая избранница рэпера, «очень хорошая девочка».

Звёзды,Валентина Иванова,Филипп Киркоров,
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