Алена Шишкова оценила новую девушку рэпера Тимати

Рэпер Тимати минувшей зимой начал встречаться с новой девушкой – Валентиной Ивановой. Молодые люди пришли вместе на юбилейное шоу Филиппа Киркорова и на страницах в социальных сетях певец все чаще стал публиковать фотографии с Валентиной.
Многие поклонники Тимати начали подозревать, что отношения с Ивановой для певца всего лишь повод для обсуждений в СМИ и соцсетях.
Подписчики задали вопрос бывшей возлюбленной Тимати Алене Шишковой о том, как она оценивает Валентину Иванову. Модель кратко ответила, что новая избранница рэпера, «очень хорошая девочка».