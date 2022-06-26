Алена Шишкова оценила новую девушку рэпера Тимати

Рэпер Тимати минувшей зимой начал встречаться с новой девушкой – Валентиной Ивановой. Молодые люди пришли вместе на юбилейное шоу Филиппа Киркорова и на страницах в социальных сетях певец все чаще стал публиковать фотографии с Валентиной.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Многие поклонники Тимати начали подозревать, что отношения с Ивановой для певца всего лишь повод для обсуждений в СМИ и соцсетях.