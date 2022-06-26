Муж Бритни Спирс: “Она изменила мне ”

“Странно, что Мадонна такая низкая. Ведь раньше я была ниже нее… Уменьшаемся ли мы с возрастом, и стану ли я такой же низкой, как и моя мама? Целую единственную и неповторимую Мадонну! Для меня большая честь, что она пришла на нашу свадьбу”, – написала звезда.