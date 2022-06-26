Муж Бритни Спирс: “Она изменила мне ”

В начале июня Бритни Спирс вышла замуж в третий раз. Избранником певицы стал Сэм Асгари, с которым она встречалась продолжительное время. Узаконить отношения пара смогла только после того, как певица освободилась от опеки отца.
На свадьбе было большое количество знаменитостей, в том числе и близкая подруга невесты, Мадонна. Наверное, многие помнят поцелуй Бритни и Мадонны в 2004 году на сцене MVA. Так вот, певицы повторили свой легендарный поцелуй на торжестве. Поцелуй двух подруг увидел и жених.
Сэм решил прокомментировать увиденное: “Только посмотрите – она изменила мне через час, после того, как мы поженились!”.
Кроме того, Бритни отметила и внешние изменения своей подруги.
“Странно, что Мадонна такая низкая. Ведь раньше я была ниже нее… Уменьшаемся ли мы с возрастом, и стану ли я такой же низкой, как и моя мама? Целую единственную и неповторимую Мадонну! Для меня большая честь, что она пришла на нашу свадьбу”, – написала звезда.
Интересно, что после свадьбы молодожены не отправились в свадебное путешествие. Все время они занимались переездом в новый дом.