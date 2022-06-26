Дочь Заворотнюк объяснила резкую прибавку в весе

Многие пользователи соцсетей обратили внимание на то, что 26-летняя девушка прибавила в объеме, а та не стала отпираться и раскрыла подробности. Анна вернулась в новом облике после отдыха в Турции. По словам девушки, она сама не заметила, как прибавила десять килограммов.