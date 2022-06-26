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56 минут назад

Дочь Анастасии Заворотнюк объяснила свою резкую прибавку в весе на 10 кг

Суть событий

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова прокомментировала заметное изменение своего внешнего вида.

Дочь Заворотнюк объяснила резкую прибавку в весе
Фото: Суть событийСуть событий

Многие пользователи соцсетей обратили внимание на то, что 26-летняя девушка прибавила в объеме, а та не стала отпираться и раскрыла подробности. Анна вернулась в новом облике после отдыха в Турции. По словам девушки, она сама не заметила, как прибавила десять килограммов.

«Но мне все говорят, что так лучше, - отметила дочь звезды ситкома «Моя прекрасная няня». - Не знаю, если честно, успокаивают ли они меня».

По словам Стрюковой, все дело в том, что она стала хорошо питаться.

«Первое, второе, третье и компот. Вот и весь секрет», - отметила она.

Что касается состояния Анастасии Заворотнюк, то родственники звезды продолжают хранить молчание. Больше трех лет назад у актрисы был выявлен тяжелый недуг. По основной версии, у нее опухоль головного мозга.

Звёзды,Анастасия Заворотнюк,
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