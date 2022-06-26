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1 час назад

Валерия упала на сцене во время съемок

Газета.Ruиещё 3

Певица Валерия пострадала на съемках нового тв-шоу. Во время записи программы, артистка выступала на сцене темного цвета, из-за чего не заметила края ступеней, оступилась и упала. Об этом поклонникам рассказала в своих соцсетях сама артистка.

Валерия упала на сцене во время съемок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Приятного, конечно, мало. Коленки расшибла прилично, но жить можно. В следующий раз буду внимательнее. Спасибо всем, кто проявил беспокойство", — написала Валерия, комментируя произошедший инцидент.

Невестка Валерии, Лиана Шульгина, пожалела свекровь после ее падения на сцене.

В середине июня 2022 года в Малоярославце танцоры провалились под сцену на концерте, приуроченному к Дню города.

Звёзды,Валерия,
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