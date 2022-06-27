Басков и Крутой приехали на закрытое прощание с Шатуновым

С 48-летним эстрадным исполнителем Юрием Шатуновым 27 июня на Троекуровском кладбище прощаются самые близкие. Об этом сообщает «СтарХит».

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На траурную церемонию из Германии должны прилететь вдова Шатунова Светлана с детьми Дэннисом и Эстеллой, сюда же приедут коллеги артиста. На кладбище усилили меры безопасности — здесь много сотрудников полиции, охраны со списками аккредитованных посетителей траурной церемонии.

Сообщается, что 27 июня на Троекуровском кладбище были замечены Николай Басков, Игорь Крутой.