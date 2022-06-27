Басков и Крутой приехали на закрытое прощание с Шатуновым

С 48-летним эстрадным исполнителем Юрием Шатуновым 27 июня на Троекуровском кладбище прощаются самые близкие. Об этом сообщает «СтарХит».
На траурную церемонию из Германии должны прилететь вдова Шатунова Светлана с детьми Дэннисом и Эстеллой, сюда же приедут коллеги артиста. На кладбище усилили меры безопасности — здесь много сотрудников полиции, охраны со списками аккредитованных посетителей траурной церемонии.
Сообщается, что 27 июня на Троекуровском кладбище были замечены Николай Басков, Игорь Крутой.
Юра Шатунов будет похоронен на Троекуровском кладбище. Предположительно, место для него за 3,7 млн руб. выкупили друзья.