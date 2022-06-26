Врач оценил вероятность смерти Пьера Нарцисса из-за врачебной ошибки

Специалист поделился мнением относительно вероятности врачебной ошибки во время операции, которой подвергся певец Пьер Нарцисс. Слова хирурга-уролога Оганеса Диланяна приводит Пятый канал.
По мнению врача, вероятность того, что Пьер Нарцисс скончался из-за врачебной ошибки крайне мала, поскольку в операционной за состоянием всех систем организма наблюдают врачи. Также врач ответил на появившиеся в прессе сообщения о том, что врач во время операции задел важную артерию. Оганес Диланян пояснил, что обычно такие кровотечения происходят не во время, а после операции, как правило, через два часа или позже.
"Что он умер из-за операции, я бы не стал утверждать. Я всегда изучаю анатомию пациента, да и все современные оперирующие хирурги тоже. Делаются томография с контрастом, трехмерная реконструкция, и врач прямо на экране видит, что есть, например, добавочный сосуд", — объяснил хирурга Пятому каналу.
Ранее мы писали, что церемонию прощания с Пьером Нарциссом экстренно перенесли.