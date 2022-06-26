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58 минут назад

Врач оценил вероятность смерти Пьера Нарцисса из-за врачебной ошибки

Катя Кобышева

Специалист поделился мнением относительно вероятности врачебной ошибки во время операции, которой подвергся певец Пьер Нарцисс. Слова хирурга-уролога Оганеса Диланяна приводит Пятый канал.

Врач оценил вероятность смерти Пьера Нарцисса из-за врачебной ошибки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению врача, вероятность того, что Пьер Нарцисс скончался из-за врачебной ошибки крайне мала, поскольку в операционной за состоянием всех систем организма наблюдают врачи. Также врач ответил на появившиеся в прессе сообщения о том, что врач во время операции задел важную артерию. Оганес Диланян пояснил, что обычно такие кровотечения происходят не во время, а после операции, как правило, через два часа или позже.

"Что он умер из-за операции, я бы не стал утверждать. Я всегда изучаю анатомию пациента, да и все современные оперирующие хирурги тоже. Делаются томография с контрастом, трехмерная реконструкция, и врач прямо на экране видит, что есть, например, добавочный сосуд", — объяснил хирурга Пятому каналу.

Ранее мы писали, что церемонию прощания с Пьером Нарциссом экстренно перенесли.

Звёзды,Пьер Нарцисс,
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