Врач оценил вероятность смерти Пьера Нарцисса из-за врачебной ошибки

По мнению врача, вероятность того, что Пьер Нарцисс скончался из-за врачебной ошибки крайне мала, поскольку в операционной за состоянием всех систем организма наблюдают врачи. Также врач ответил на появившиеся в прессе сообщения о том, что врач во время операции задел важную артерию. Оганес Диланян пояснил, что обычно такие кровотечения происходят не во время, а после операции, как правило, через два часа или позже.