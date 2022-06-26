Отчаявшаяся Заворотнюк обратилась к бурятским шаманам

Известно, что у знаменитости наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Похоже, что она больше не надеется на традиционную медицину.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Серьезные проблемы со здоровьем, как уже сообщала «Экспресс газета», испытывает и ее старшая дочь Анна. Сегодня в своем аккаунте в социальной сети Instagram* наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» рассказала, что она разочаровалась в традиционной медицине и решила обратиться к бурятским шаманам. Заворотнюк-младшая пообщалась с целителем во время недавней поездки на Байкал.

«Для места нашей встречи была выбрана удивительная локация на возвышенности острова Ольхон. Несмотря на мою заинтересованность, я совсем не понимала, что ждать от этой встречи. Эта таинственность создавала особенную атмосферу. Шаман оказался очень лёгким и приятным в общении человеком. Он показался мне крайне умиротворённым и рассудительным. Глаза его были наполнены безмятежной энергией Байкала», - сообщила дочь знаменитости.

Во время спиритического сеанса шаман задавал Анне разные вопросы о ее жизни, роде деятельности, родственниках. Узнав о выбранном Заворотнюк-младшей пути развития, колдун дал девушке неожиданный совет - правда, озвучивать его в Интернете девушка так и не стала. Анна не рассказала, заходила ли во время встречи речь о ее матери.