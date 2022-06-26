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39 минут назад

Отчаявшаяся Заворотнюк обратилась к бурятским шаманам

Экспресс газета

Известно, что у знаменитости наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Похоже, что она больше не надеется на традиционную медицину.

Отчаявшаяся Заворотнюк обратилась к бурятским шаманам
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Серьезные проблемы со здоровьем, как уже сообщала «Экспресс газета», испытывает и ее старшая дочь Анна. Сегодня в своем аккаунте в социальной сети Instagram* наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» рассказала, что она разочаровалась в традиционной медицине и решила обратиться к бурятским шаманам. Заворотнюк-младшая пообщалась с целителем во время недавней поездки на Байкал.

«Для места нашей встречи была выбрана удивительная локация на возвышенности острова Ольхон. Несмотря на мою заинтересованность, я совсем не понимала, что ждать от этой встречи. Эта таинственность создавала особенную атмосферу. Шаман оказался очень лёгким и приятным в общении человеком. Он показался мне крайне умиротворённым и рассудительным. Глаза его были наполнены безмятежной энергией Байкала», - сообщила дочь знаменитости.

Во время спиритического сеанса шаман задавал Анне разные вопросы о ее жизни, роде деятельности, родственниках. Узнав о выбранном Заворотнюк-младшей пути развития, колдун дал девушке неожиданный совет - правда, озвучивать его в Интернете девушка так и не стала. Анна не рассказала, заходила ли во время встречи речь о ее матери.

Напомним, что первые слухи о серьезной болезни Анастасии Заворотнюк поползли в конце 2019 года, однако официально подтвердились они в мае 2020-го. По сообщению родственников, у актрисы обнаружили злокачественное образование мозга. С тех пор знаменитость перестала появляться на публике, и ее старшая дочь является единственным источником, который хотя бы иногда сообщает публике о состоянии матери.

Звёзды,Анастасия Заворотнюк,
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