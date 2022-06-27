Беременная Гордон попала в больницу

Адвокат Екатерина Гордон, ожидающая третьего ребенка, сообщила о том, что находится в больнице. Подробностями звезда поделилась на своей странице в Сети.
«Таки меня срубила зараза, и я в больничке. Время военных конфликтов и вирусов… так себе время. Больницы я люблю с детства. В них останавливается время, наступает тишина, и ты ненадолго снимаешь с себя ответственность. Со мной ничего страшного, просто в моем положении лучше не выпендриваться и поставить заплатки вовремя. Я не знаю, как сейчас справляются одинокие люди… Меня спасает семья. Может, надо вернуть традицию и собирать одиноких на танцы и знакомства? Одиночество сейчас, мне кажется вдвойне тяжко. Как вы там?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала правозащитница.
Подписчики Гордон пожелали ей скорейшего выздоровления. Некоторые считают, что адвокат могла заразиться коронавирусной инфекцией.
Напомним, в этом году Екатерина в третий раз вышла замуж. И не так давно знаменитость сообщила о своей беременности. Гордон уже воспитывает двух сыновей от предыдущих отношений.