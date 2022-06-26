«Не могла всплыть»: инцидент с Барановской на Мальдивах

Знаменитая телеведущая чуть было не пошла ко дну, решив поплавать с гигантскими скатами. Спасти Барановскую удалось только чудом.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Телеведущая Юрия Барановская чуть было не погибла на Мальдивах. Это произошло почти год назад, однако рассказать о случившемся экс-супруга Андрея Аршавина решилась только сейчас. Знаменитость наслаждалась белоснежными пляжами, теплым океаном и снорклингом (плаванием с маской и дыхательной трубкой). В один из дней она отправилась в лагуну, где собираются гигантские манты (один из видов скатов). Переполненная эмоциями, звезда Первого канала чуть было не пошла ко дну.

«Когда ты опускаешься в воду, где их больше 100 штук — это что-то невероятное: огромная стая мант вокруг тебя, которые в какой-то момент начинают с тобой играть, крутиться около, будто прижиматься к тебе пузиком. Я действительно задыхалась под водой. Меня душили слезы, вода попала в трубку, через нее в рот, дышать я не могла, всплыть тоже», — сообщила Барановская, которую цитирует «Телепрограмма».

К счастью, недавно выступившую с покаяниями ведущую спасли сотрудники отеля, дежурившие неподалеку. Как признается счастливая мать троих детей, случившееся заставило ее переосмыслить жизнь, по-новому взглянуть на многие вещи. Несмотря на инцидент, Мальдивы остаются одним из самых любимых мест отдыха Барановской. В январе этого года она вновь улетела на острова со статным красавцев, в котором журналисты признали фотографа Алексея Сызганова.