Разин шокировал своим поведением после смерти Шатунова

После кончины знаменитого музыканта его бывший продюсер изменил тактику и теперь делает вид, что никаких судов за авторские права не было.

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Несколько дней назад не стало знаменитого музыканта Юрия Шатунова. Мужчина, которого в последние месяцы затаскали по судам, скончался в результате обширного инфаркта. Одним из тех, кто серьезно помотал нервы вокалисту «Ласкового мая», был его бывший продюсер Андрей Разин. Ему даже удалось выиграть первые суды за знаменитые хиты вроде «Белые розы», «Детство» и «Седая ночь» — вот только потом выяснилось, что Разин принес на заседание фальшивый договор. Буквально за пару дней до смерти Шатунов все-таки одержал судебную победу над своим экс-продюсером, но ее плодами насладиться так и не успел.

Однако даже после ухода Юрия Шатунова в лучший мир, как оказалось, Андрей Разин не успокоился и начал атаковать звонками близких музыканта. С теми, кто все-таки взял трубку, продюсер разговаривал так, словно никаких конфликтов и не было. Директор покойного Аркадий Кудряшов в беседе с журналистами «Комсомольской правды» признается, что его поведение Андрея Разина по-настоящему шокировало.

«Разин вчера мне позвонил, словно никаких судов не было, словно не было угроз в адрес Юры. Мол, как же жаль Юру. Я ничего не ответил. На что Разин прислал ещё одно сообщение: „Не сжигай мосты!“. Хватило же совести у человека», — разводит руками Кудряшов.