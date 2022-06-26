Рудковскую поймали на вранье по поводу Шатунова

"Мне очень понравилась эта тема. Рудковская, ты старше Шатунова. Какой маленькой девчонкой ты куда-то бегала? Человек живет в своем непонятном мире, где она молодая, тонкая, звонкая. И вот она была юной, бегала на концерт Шатунова... Рудковская, ты обвалялась в очередной раз, сядь и не неси чушь. Все видели тебя без фотошопа, содрогаясь, потому что это страшная часть. Ты не уродилась красавицей. Что ты несешь? Когда играл «Ласковый май», ты уже ворочала своими миллионами", - указывает Суворкин.