Рудковскую поймали на вранье по поводу Шатунова

«Хайпануть» на смерти прославленного музыканта пытаются многие российские звезды. Особенно отличилась Яна Рудковская, которая попыталась использовать трагические события для самопиара.
Несколько дней назад не стало легендарного музыканта Юрия Шатунова. На смерть солиста «Ласкового мая» обратили внимание многие знаменитости, причем некоторые отреагировали на трагические события весьма своеобразно. Так, певица Наташа Королева решила использовать новость о случившемся для рекламы собственного онлайн-курса. В свою очередь, 56-летняя музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала странную запись в своем Telegram-канале, вспомнив, как она «маленькой девочкой» бегала на концерт «Ласкового мая». На эти слова обратил внимание известный блогер Антон Суворкин, более известный как Anton S.
"Мне очень понравилась эта тема. Рудковская, ты старше Шатунова. Какой маленькой девчонкой ты куда-то бегала? Человек живет в своем непонятном мире, где она молодая, тонкая, звонкая. И вот она была юной, бегала на концерт Шатунова... Рудковская, ты обвалялась в очередной раз, сядь и не неси чушь. Все видели тебя без фотошопа, содрогаясь, потому что это страшная часть. Ты не уродилась красавицей. Что ты несешь? Когда играл «Ласковый май», ты уже ворочала своими миллионами", - указывает Суворкин.
По мнению блогера, «хайпующие» на смерти Шатунова знаменитости вызывают исключительно омерзение. Причем если Королева хотя бы пыталась заработать на этом, то Рудковская делала все именно ради «хайпа», цитат в СМИ и обсуждения. Напомним, что Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет от сердечного приступа, сегодня в Москве проходила церемония прощания с музыкантом. Траурное мероприятие не обошлись без инцидентов.