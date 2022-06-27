«Не пилит»: сестра Епифанцева рассказала о его личной жизни

Российский актер Владимир Епифанцев женился на своей возлюбленной Юлии Семеновой. Об этом рассказала сестра артиста Наталья.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— В личной жизни Володя определился. У него прекрасная жена, которая не пилит, а поддерживает, — сообщила девушка в эфире телеканала НТВ.

Известно, что на момент знакомства Семеновой было 19 лет. Будущие супруги познакомились во время одного из кастингов.

Сам Епифанцев рассказывал, что впервые увидел будущую супругу по видеосвязи. Позже девушка приехала к актеру со своими подругами. По словам артиста, у него с Семеновой практически сразу случилась близость, передает Пятый канал.

В прошлом году в ночь на 11 февраля в одном из питерских баров после премьеры фильма «Дочь тьмы» собралась компания, в которой были актриса Анастасия Веденская и режиссер Ростислав Мусаев. В какой-то момент между сидящей за столиком женщиной и Веденской произошла перепалка, в результате которой актриса получила травму лица. Позже в заведение зашел бывший супруг Анастасии Владимир Епифанцев и набросился на режиссера с кулаками.