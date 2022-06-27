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3 часа назад

Звезды шоу-бизнеса не пришли на прощание с Шатуновым

РИА "ФедералПресс"

С Юрием Шатуновым простились 26 июня 2022 года. На церемонию пришло около 14 тысяч фанатов. Но никто из звезд шоу-бизнеса замечен не был. В СМИ объяснили почему.

Звезды шоу-бизнеса не пришли на прощание с Шатуновым
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Никого не увидели. Все знаменитости приедут 27 числа», – пишет «Московский комсомолец».

Оказывается, это пожелание родственников. Для семьи и близких друзей, звезд шоу-бизнеса будет отдельная церемония. Она пройдет в закрытом режиме.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Шатунов предсказал свой трагический уход на одном из последних концертов.

Звёзды,Юрий Шатунов,
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