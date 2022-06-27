Звезды шоу-бизнеса не пришли на прощание с Шатуновым

С Юрием Шатуновым простились 26 июня 2022 года. На церемонию пришло около 14 тысяч фанатов. Но никто из звезд шоу-бизнеса замечен не был. В СМИ объяснили почему.
«Никого не увидели. Все знаменитости приедут 27 числа», – пишет «Московский комсомолец».
Оказывается, это пожелание родственников. Для семьи и близких друзей, звезд шоу-бизнеса будет отдельная церемония. Она пройдет в закрытом режиме.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Шатунов предсказал свой трагический уход на одном из последних концертов.