Экс-жена Бондарчука рассказала об отношениях после развода

Когда-то Федор и Светлана Бондарчуки казались одной из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Сейчас каждый из них идет своей дорогой, но их пути постоянно пересекаются. В большом интервью телеведущая раскрыла истинное отношение к нашедшему счастье с новой возлюбленной бывшему мужу.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Брак Федора и Светланы продлился целых 25 лет. Будущие супруги познакомились, когда ему было 18, а ей 17. Отслужив в армии, Бондарчук не стал терять время и повел любимую в загс. Вскоре семье произошло пополнение. Сначала на свет появился сын пары Сергей, а после подоспела и дочка — Варя. Девочка, к слову, родилась раньше срока, да еще и с диагнозом детский церебральный паралич.

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Со свалившейся на их головы бедой супруги справлялись вместе. Чтобы Варвара получала необходимое лечение и могла вести максимально обычный образ жизни, Федор и Светлана постоянно искали деньги и поднимали всевозможные связи. К примеру, звездная наследница перенесла операцию за границей. Бондарчук как-то обмолвился, что пообещал сделать все возможно для любимой дочери, и слово свое режиссер сдержал.

К сожалению, брак звездной четы в итоге рухнул. Супруги развелись в 2016 году. Причем в произошедшем до сих пор многие винят Паулину Андрееву, ставшую новой женой Федора. Как бы то ни было, а Бондарчук кажется очень счастливым с актрисой. На красных дорожках режиссер обычно не может отвести взгляд от возлюбленной. В прошлом году у пары родился сын Иван.

Что же касается оставившей себе звездную фамилию мужа Светланы, то она время от времени вспоминает брак с Бондарчуком в частых интервью. К примеру, в довольно откровенном разговоре с Надеждой Стрелец ведущая раскрыла, какие цели ставила перед собой после развода.

«Моя задача — сохранить правильные отношения, родительские, фундаментально родственные, это тоже возможно, и я считаю, что это единственный путь. Особенно когда ты публичный человек. Для меня поговорить с человеком, который много лет был самым близким, и остаться при этом в человеческих отношениях — это великое счастье»,

— призналась Светлана.

При этом Бондарчук признает, что раньше ее можно было легко завести. Долгое время звезда не хотела работать над собой и своими эмоциями. И только в последние шесть лет бывшая супруга прославленного режиссера смогла взять себя в руки.

«Пока ты агрессируешь, у тебя ничего не будет, ты не можешь встретить человека на эмоции агрессии, трагедии. Самое бессмысленное — сидеть на кухне с подружками, пить шампанское и обсуждать, какой он козел»,