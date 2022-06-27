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2 часа назад

Актер Юрий Кузнецов признался, что вынужден работать после выхода на пенсию

Слово и Дело

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов, прославившийсяблагодаря съемкам в сериале «Улицы разбитых фонарей», признался, что ему приходится работать после выхода на пенсию, чтобы прокормить семью.

Кузнецов признался, что вынужден работать на пенсии
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артист признается, что не экономит деньги, а попростустарается грамотно распределить ресурсы, поскольку ему помимо квартиры в центре Санкт-Петербурга нужно содержать дачу.

«На оплату ЖКХ хватает. Работать надо», — рассказал артист в эфире НТВ.

Кузнецов проживает в двухкомнатной квартире вместе с дочерьюАлександрой, которая помогла ему прийти в себя и вернуться к нормальной жизни после смерти жены. Артист в 75 лет уже составил завещание и переписал все свое имущество на дочь.

Юрий Кузнецов не стал раскрывать точный размер своей пенсиив отличие от коллег. Так, певица Ольга Зарубина пожаловалась,что получает ежемесячно лишь 11 тыс. рублей. Актриса Тамара Семина также считает свою пенсию скромной и даже высмеяланадбавку в 30 тыс. рублей.

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