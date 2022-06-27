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1 час назад

Дочь Кокшенова потеряла бизнес, жилье и работает за 20 тысяч

Мария Иглина

Внебрачную дочь актера Михаила Кокшенова, Алису, обманул приятель, арендующий у нее машину. Девушка приобрела автомобиль в кредит, и, чтобы рассчитаться с банком, она стала сдавать его в аренду своему знакомому. Через некоторое время мужчина перестал переводить оплату, получил много штрафов, а затем пропал.

Дочь Кокшенова вынуждена работать продавцом, чтобы выжить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алиса рассказала, что полиции удалось задержать мошенника, однако его довольно быстро отпустили. В итоге, чтобы выплатить долг по кредиту, девушка продала квартиру и бизнес. Теперь она живет в аварийном доме и работает продавцом за 20 тысяч рублей.

"До того дня, когда я совершила самую большую ошибку в своей жизни, обратившись в отделение полиции, у меня все было хорошо. У меня был бизнес, зоомагазин, который приносил доход",

— процитировал Алису StarHit со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Ранее врач оценил вероятность смерти Пьера Нарцисса из-за врачебной ошибки.

Звёзды,Пьер Нарцисс,Михаил Кокшенов,
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