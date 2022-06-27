Дочь Кокшенова вынуждена работать продавцом, чтобы выжить

Внебрачную дочь актера Михаила Кокшенова, Алису, обманул приятель, арендующий у нее машину. Девушка приобрела автомобиль в кредит, и, чтобы рассчитаться с банком, она стала сдавать его в аренду своему знакомому. Через некоторое время мужчина перестал переводить оплату, получил много штрафов, а затем пропал.
Алиса рассказала, что полиции удалось задержать мошенника, однако его довольно быстро отпустили. В итоге, чтобы выплатить долг по кредиту, девушка продала квартиру и бизнес. Теперь она живет в аварийном доме и работает продавцом за 20 тысяч рублей.
"До того дня, когда я совершила самую большую ошибку в своей жизни, обратившись в отделение полиции, у меня все было хорошо. У меня был бизнес, зоомагазин, который приносил доход",
— процитировал Алису StarHit со ссылкой на Telegram-канал Mash.