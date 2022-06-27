Хайди Клум появилась на публике в платье с глубоким декольте

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в откровенном наряде. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Gotham / GC Images Gotham / GC Images

49-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем платье черного цвета, которое оформлено шнуровкой и глубоким декольте. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуке в тон образа, а из украшений на ней — браслет и серьги. На размещенных кадрах также виден макияж в стиле smoky eyes и уложенные волнами волосы.

Известно, что манекенщица посетила фестиваль ApeFest, который проводили исключительно для владельцев NFT-работ.