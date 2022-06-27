Бородина объяснила свое отсутствие на похоронах Шатунова

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) рассказала подписчикам, почему решила не приходить на похороны певца Юрия Шатунова.

Фото: соцсети соцсети

В комментариях у звезды несколько подписчиков упрекнули ее в отсутствии на прощании с исполнителем. В день смерти Шатунова Бородина высказалась по этому поводу и назвала себя «человеком 90-х».

«Лично мы не были знакомы, поэтому меня нет на прощании. Это все или есть еще за что предъявить?!» — высказалась телеведущая.

Также некоторые подписчики были возмущены тем, что звезда публично скорбела о смерти Шатунова, и предположили, что слова Бородиной неискренние.