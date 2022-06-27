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55 минут назад

Скорая помощь забрала Костенко с грудным сыном

WomanHit.ru

Супруга футболиста и блогера Дмитрия Тарасова — модель Анастасия Костенко, в последнее время часто сталкивается с проблемами. Недавно звезда прорекламировала мошенника, из-за чего на нее обрушилась волна негатива.

Скорая помощь забрала Костенко с грудным сыном
Фото: соцсетисоцсети

А сейчас Костенко сообщила, что ее восьмимесячный сын Алексей серьезно заболел. В своем блоге знаменитость поделилась видео, где едет с малышом в машине скорой помощи. Что конкретно произошло с мальчиком, пока не известно.

Тарасов решил не рассказывать своим подписчикам о состоянии сына. На протяжении нескольких дней спортсмен не выходит с поклонниками на связь.

Напомним, Анастасия и Дмитрий поженились в 2018 году. Пар воспитывает троих детей — дочерей Милану и Еву и сына Алексея. От предыдущего брака у футболиста есть дочь Ангелина.

Звёзды,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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