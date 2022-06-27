Скорая помощь забрала Костенко с грудным сыном

Супруга футболиста и блогера Дмитрия Тарасова — модель Анастасия Костенко, в последнее время часто сталкивается с проблемами. Недавно звезда прорекламировала мошенника, из-за чего на нее обрушилась волна негатива.

Фото: соцсети соцсети

А сейчас Костенко сообщила, что ее восьмимесячный сын Алексей серьезно заболел. В своем блоге знаменитость поделилась видео, где едет с малышом в машине скорой помощи. Что конкретно произошло с мальчиком, пока не известно.

Тарасов решил не рассказывать своим подписчикам о состоянии сына. На протяжении нескольких дней спортсмен не выходит с поклонниками на связь.