Директор покойного певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов заявил, что достойно проводить артиста в последний путь помогли его друзья, взяв на себя все организационные вопросы.

Изданию "Комсомольская правда" стало известно, что место на кладбище для солиста группы "Ласковый май" выкупил за три миллиона рублей именитый композитор и продюсер Игорь Крутой. Он также оказался единственным представителем шоу-бизнеса, который вызвался помочь семье Шатунова.

Кроме этого, композитор на гражданскую панихиду прислал венок, а Андрей Малахов передал букет белых роз.

Известно, что 27 июня пройдет отпевание и закрытое прощание с Юрием Шатуновым для его семьи. А во вторник урну с прахом артиста похоронят на Троекуровском кладбище.