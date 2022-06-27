Учителя Дробыша вспомнили, как он нарушал дисциплину

Бывшая классная руководительница продюсера Виктора Дробыша Мария Зинякова рассказала в беседе с kp.ru, каким учеником был будущая звезда.
По словам Зиняковой, родители поняли, что сын любит музыку, еще в начальных классах, и купили ему дорогое пианино.
«В гостиной у них стояло пианино для Витеньки. Это меня так поразило. Пианино в то время – это огромные деньги. И вот, вместо того, чтобы комнату обставлять мебелью, они туда его поставили», — вспоминает Зинякова.
Первая учительница рассказала, что Дробыш занимался в музыкальной школе, выступал на концертах.
«Мальчишка шустрый и веселый. Всегда улыбался. Но примерным учеником его не назовешь, замечания получал, когда на уроках отвлекался или нарушал дисциплину на переменах. Но я родителям не жаловалась на него, все не так серьезно», — рассказывает педагог Антонина Молчанова.
«Он еще, бывало, в классе мяукал. Тишина, а тут вдруг «мяу» и так еще пару раз. Училка злится, не может найти виновного, вылетает из класса. Как итог — урок сорван, для этого все и делалось», — говорят о Дробыше одноклассники.
27 июня 2022 года Виктору Дробышу исполняется 56 лет.