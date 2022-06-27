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1 час назад

Учителя Дробыша вспомнили, как он нарушал дисциплину

Газета.Ru

Бывшая классная руководительница продюсера Виктора Дробыша Мария Зинякова рассказала в беседе с kp.ru, каким учеником был будущая звезда.

Учителя Дробыша вспомнили, как он нарушал дисциплину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Зиняковой, родители поняли, что сын любит музыку, еще в начальных классах, и купили ему дорогое пианино.

«В гостиной у них стояло пианино для Витеньки. Это меня так поразило. Пианино в то время – это огромные деньги. И вот, вместо того, чтобы комнату обставлять мебелью, они туда его поставили», — вспоминает Зинякова.

Первая учительница рассказала, что Дробыш занимался в музыкальной школе, выступал на концертах.

«Мальчишка шустрый и веселый. Всегда улыбался. Но примерным учеником его не назовешь, замечания получал, когда на уроках отвлекался или нарушал дисциплину на переменах. Но я родителям не жаловалась на него, все не так серьезно», — рассказывает педагог Антонина Молчанова.

«Он еще, бывало, в классе мяукал. Тишина, а тут вдруг «мяу» и так еще пару раз. Училка злится, не может найти виновного, вылетает из класса. Как итог — урок сорван, для этого все и делалось», — говорят о Дробыше одноклассники.

27 июня 2022 года Виктору Дробышу исполняется 56 лет.

Звёзды,Виктор Дробыш,
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