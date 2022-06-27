Учителя Дробыша вспомнили, как он нарушал дисциплину

«Он еще, бывало, в классе мяукал. Тишина, а тут вдруг «мяу» и так еще пару раз. Училка злится, не может найти виновного, вылетает из класса. Как итог — урок сорван, для этого все и делалось», — говорят о Дробыше одноклассники.