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22 минуты назад

Новую девушку Тимати назвали «пародией на Ирину Шейк»

Lenta.ru

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, поделился фото с новой возлюбленной и развеселил фанатов. Снимки появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Новую девушку Тимати назвали «пародией на Ирину Шейк»
Фото: соцсетисоцсети

Музыкант отдыхает на греческом острове Миконос с моделью Валентиной Ивановой. На размещенных кадрах пара позирует в кафе и на улицах города в ярких нарядах. Певца засняли в желто-черной рубашке на голое тело, белых джинсах, черных мокасинах и шляпе, а его девушку — в мини-платье с цветочным принтом и босоножках на каблуке.

Подписчики не оценили публикацию Тимати и назвали Иванову «пародией на Ирину Шейк» в комментариях.

«Эти двое как цыгане», «Что за пародия на Шейк?», «Ирина Шейк с AliExpress», «Что у вас со вкусом?», «Зачем столько кулонов», «Цыганский стиль у тебя и твоей девушки», — высказывались поклонники.

Ранее новая прическа Тимати рассмешила пользователей сети. Музыкант разместил фотографии, на которых он позирует с голым торсом и черных шортах с цветочным принтом, сидя на шезлонге. На размещенных изображениях были видны его кудрявые волосы, а также множество татуировок по всему телу.

«Тимати пересмотрел мультик "Моана"»,— комментировали юзеры.

Звёзды,Тимати,Валентина Иванова,Ирина Шейк,
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