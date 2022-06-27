Бывшая солистка "Блестящих" рассказала об отношениях с бывшим мужем

Певица Ольга Орлова в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) ответила на вопрос о том, какие у нее сейчас взаимоотношения с бывшим супругом Александром Кармановым.

На вопрос подписчицы о том, пытался ли экс-муж возобновить отношения с Орловой, она ответила, что после развода она не перестала общаться с Кармановым.

«У него прекрасная семья, замечательная жена и детки. Я тоже очень счастлива в браке. Но мы постоянно на связи, очень часто видимся», — объяснила артистка.

У бывших супругов есть сын Артем, который родился в 2001 году. Исполнительница призналась, что часто советуется с экс-возлюбленным по поводу наследника и не только.

«У нас близкие отношения, мы точно не чужие друг другу люди. Я в нем уверена как в друге. Если вдруг что-то у меня случится — он точно придет на помощь», — написала Орлова.