Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Кендалл Дженнер позирует обнаженной после расставания с бойфрендом

Газета.Ru

Кендалл Дженнер поделилась в своих соцсетях снимком, на котором загорает около бассейна полностью обнаженной. Об этом сообщает издание Mirror.

Кендалл Дженнер позирует обнаженной после расставания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пост Кендалл Дженнер в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) вызвал ажиотаж среди ее подписчиков. Она выложила откровенный снимок, всего через неделю после того, как рассталась с Дэвином Букером. Пост Кендалл получил миллионы лайков и восторженных комментариев.

Один из пользователей написал: «Люблю посты о расставании», другой пошутил: «Энергия одиночества», на что третий сказал: «Одинока и готова к браку».

На прошлой неделе супермодель Кендалл Дженнер рассталась с баскетболистом Дэвином Букером после двух лет отношений. По словам источника, близкого к паре, молодые люди расстались, но шанс на возобновление отношений еще есть. При этом другой источник сообщил, что пара «обсудила свое будущее и пришла к выводу, что находится на разных ступенях».

О расставании Кендалл Дженнер и Дэвина Букера сообщалось в четверг, 23 июня.

Звёзды,Кендалл Дженнер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители