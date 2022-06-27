Кендалл Дженнер позирует обнаженной после расставания

Кендалл Дженнер поделилась в своих соцсетях снимком, на котором загорает около бассейна полностью обнаженной. Об этом сообщает издание Mirror.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Пост Кендалл Дженнер в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) вызвал ажиотаж среди ее подписчиков. Она выложила откровенный снимок, всего через неделю после того, как рассталась с Дэвином Букером. Пост Кендалл получил миллионы лайков и восторженных комментариев.

Один из пользователей написал: «Люблю посты о расставании», другой пошутил: «Энергия одиночества», на что третий сказал: «Одинока и готова к браку».

На прошлой неделе супермодель Кендалл Дженнер рассталась с баскетболистом Дэвином Букером после двух лет отношений. По словам источника, близкого к паре, молодые люди расстались, но шанс на возобновление отношений еще есть. При этом другой источник сообщил, что пара «обсудила свое будущее и пришла к выводу, что находится на разных ступенях».