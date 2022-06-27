"Почисть зубы": Гордон резко высказалась в адрес Собчак

Журналиста Екатерина Гордон назвала коллегу Ксению Собчак "двойным агентом" и осудила ее за противоречивые высказывания и действия. Соответствующий пост Гордон опубликовала в своем Telegram-канале.
"В следующий раз, когда откроешь рот на Блиновскую, — почисть зубы. Некрасиво как-то с твоим "Методом" вышло",
— написала Гордон, имея в виду онлайн-курс "Метод Собчак"
Также журналистка назвала коллегу "врушкой с душой мошенницы", упрекнув при этом в неискренности.
"Трусливая балаболка, не спасшая ни ребенка, ни дождевого червя с асфальта. Мелкая сошка здесь именно вы, Ксения МеждудвухСтульчак, которая всегда в суете: и израильское гражданство получить, и в России добро свое не профукать",
— добавила Гордон.