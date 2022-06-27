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1 час назад

"Почисть зубы": Гордон резко высказалась в адрес Собчак

Мария Иглина

Журналиста Екатерина Гордон назвала коллегу Ксению Собчак "двойным агентом" и осудила ее за противоречивые высказывания и действия. Соответствующий пост Гордон опубликовала в своем Telegram-канале.

"Почисть зубы": Гордон резко высказалась в адрес Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В следующий раз, когда откроешь рот на Блиновскую, — почисть зубы. Некрасиво как-то с твоим "Методом" вышло",

— написала Гордон, имея в виду онлайн-курс "Метод Собчак"

Также журналистка назвала коллегу "врушкой с душой мошенницы", упрекнув при этом в неискренности.

"Трусливая балаболка, не спасшая ни ребенка, ни дождевого червя с асфальта. Мелкая сошка здесь именно вы, Ксения МеждудвухСтульчак, которая всегда в суете: и израильское гражданство получить, и в России добро свое не профукать",

— добавила Гордон.

Ранее Собчак рассекретила вторую беременность жены Шнурова.

Звёзды,Екатерина Гордон,Ксения Собчак,
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