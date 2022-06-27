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1 час назад

Ксения Собчак рассказала о профессии мечты

Мослента

О профессии мечты рассказала в личном Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она призналась, что ее привлекает дизайн интерьеров.

Собчак рассказала о профессии мечты
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Как же красиво! Вообще, в следующей жизни я хочу быть дизайнером интерьеров», — написала Собчак под фотографией стильно обставленной комнаты.

Фолловеры призвали журналистку не ждать следующей жизни, а попробовать освоить новое дело уже сейчас.

Одна из подписчиц Собчак призналась, что посещать мебельные и интерьерные магазины любит больше, чем покупать новую одежду. Другая, наоборот, отметила, что связанную с интерьерами деятельность считает довольно скучной.

«Это очень нудно на самом деле. Я тоже хотела, но там надо много чертить и высчитывать… Для меня не подошло (пробовала на курсах)», — написала она.

Ранее Собчак показала свой любимый способ расслабиться. Она призналась, что обожает баню и ходит туда каждую неделю.

Звёзды,Ксения Собчак,
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