Собчак рассказала о профессии мечты

О профессии мечты рассказала в личном Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она призналась, что ее привлекает дизайн интерьеров.
«Как же красиво! Вообще, в следующей жизни я хочу быть дизайнером интерьеров», — написала Собчак под фотографией стильно обставленной комнаты.
Фолловеры призвали журналистку не ждать следующей жизни, а попробовать освоить новое дело уже сейчас.
Одна из подписчиц Собчак призналась, что посещать мебельные и интерьерные магазины любит больше, чем покупать новую одежду. Другая, наоборот, отметила, что связанную с интерьерами деятельность считает довольно скучной.
«Это очень нудно на самом деле. Я тоже хотела, но там надо много чертить и высчитывать… Для меня не подошло (пробовала на курсах)», — написала она.
Ранее Собчак показала свой любимый способ расслабиться. Она призналась, что обожает баню и ходит туда каждую неделю.