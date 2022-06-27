Появились доказательства свадьбы Прилучного и Брутян

Некоторое время назад в различных Telegram-каналах появилось свидетельство о заключении брака Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Якобы влюбленные расписались 12 мая и молодая жена взяла фамилию известного супруга.

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Однако совсем недавно Зепюр намекнула, что три недели с Прилучным на Маврикии оказались не свадебным путешествием, а съемками нового телепроекта.

"Павел — отличный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков",

— написала Брутян.

Пара не раз вводила поклонников в заблуждение. Сайту kp.ru удалось выяснить, что в базе данных юридических лиц ИП Зепюр Брутян с 25 июня значится как Зепюр Прилучная.

Напомним, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала "В клетке".