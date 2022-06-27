Цой пожаловался на прекращение дружбы с Седоковой

«Верил в дружбу в какие-то времена, но все это развеялось. История с Аней была долгой: мы очень тесно общались, всегда поддерживали друг друга в тяжелые моменты и радовались обоюдным успехам», — вспомнил Цой.

Он рад тому, что у певицы наладилась личная жизнь и появились крепкие, счастливые отношения. По мнению Цоя, когда у девушки появляется возлюбленный, ее дружба с другими мужчинами подходит к логическому завершению, так как она теряет к ним интерес. Вместе с этим певец отметил, что у него есть немало женатых друзей, с которыми он продолжил общаться даже после их свадьбы.