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53 минуты назад

Анатолий Цой пожаловался на прекращение дружбы с Седоковой после ее брака с Янисом Тиммой

Газета.Ruиещё 1

Певец Анатолий Цой в рамках шоу «Злые языки» на RuTube признался, что их дружба с Анной Седоковой угасла после ее свадьбы с баскетболистом Янисом Тиммой.

Цой пожаловался на прекращение дружбы с Седоковой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Верил в дружбу в какие-то времена, но все это развеялось. История с Аней была долгой: мы очень тесно общались, всегда поддерживали друг друга в тяжелые моменты и радовались обоюдным успехам», — вспомнил Цой.

Он рад тому, что у певицы наладилась личная жизнь и появились крепкие, счастливые отношения. По мнению Цоя, когда у девушки появляется возлюбленный, ее дружба с другими мужчинами подходит к логическому завершению, так как она теряет к ним интерес. Вместе с этим певец отметил, что у него есть немало женатых друзей, с которыми он продолжил общаться даже после их свадьбы.

Звёзды,Анатолий Цой,Янис Тимма,
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