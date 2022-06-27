Хлебникова появилась на публике после восстановления лица

Мария Хлебникова стала гостьей ток-шоу «Пусть говорят». Появление артистки удивило ее фанатов. Хлебникова показала, как выглядит после тяжелой реабилитации и операций.

Фото: Кадр из ток-шоу Кадр из ток-шоу

Напомним, в ноябре 2021 года в квартире певицы случился пожар. Мария пострадала сама. Сообщалось, что звезде эстрады предстоит несколько операций для восстановления поврежденных тканей кожи. В СМИ появлялись слухи о том, что лицо артистки хирурги собирали «по кускам».

Тело Марии так же было покрыто ожогами. Друзья певицы рассказывали, что в первые недели после несчастного случая она была практически полностью забинтована, не могла самостоятельно передвигаться.

«Говорить она не могла первое время. А потом, когда стало немножко получше, писать не могла, записывала аудиосообщения – руки забинтованные», – отмечали приятели.

Поклонники звезды отметили, что Мария Хлебникова выглядит прекрасно, и пожелали ей здоровья, сил.