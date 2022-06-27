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33 минуты назад

Хлебникова впервые появилась на публике после восстановления лица

Мира Маркина

Мария Хлебникова стала гостьей ток-шоу «Пусть говорят». Появление артистки удивило ее фанатов. Хлебникова показала, как выглядит после тяжелой реабилитации и операций.

Хлебникова появилась на публике после восстановления лица
Фото: Кадр из ток-шоуКадр из ток-шоу

Напомним, в ноябре 2021 года в квартире певицы случился пожар. Мария пострадала сама. Сообщалось, что звезде эстрады предстоит несколько операций для восстановления поврежденных тканей кожи. В СМИ появлялись слухи о том, что лицо артистки хирурги собирали «по кускам».

Тело Марии так же было покрыто ожогами. Друзья певицы рассказывали, что в первые недели после несчастного случая она была практически полностью забинтована, не могла самостоятельно передвигаться.

«Говорить она не могла первое время. А потом, когда стало немножко получше, писать не могла, записывала аудиосообщения – руки забинтованные», – отмечали приятели.

Поклонники звезды отметили, что Мария Хлебникова выглядит прекрасно, и пожелали ей здоровья, сил.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Варлей раскрыла правду об отношениях с Мордюковой.

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